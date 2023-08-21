20 августа Россия впервые после развала СССР попыталась посадить спутник на Луну и провалила миссию.

Отец "постсоветского космоса" Михаил Маров не выдержал позора России в связи с провалом миссии "Луна-25" и попал в больницу.

Напомним, 20 августа Россия с треском провалила попытку посадить свой спутник на Луну. После этой новости 90-летнего Марова госпитализировали в больницу, пишет Newsweek.

По словам ученого, это было дело всей его жизни. Однако, похоже, что он "живым" достижений России уже не застанет.

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"Печально, что не удалось посадить аппарат... Для меня, видимо, это была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы", - прокомментировал ученый.

Сейчас Маров находится под наблюдением врачей Центральной клинической больницы, расположенной неподалеку от Кремля в Москве. Ученый призывает РФ не скрывать реальных обстоятельств неудачи миссии.

В комментарии телеканалу "Звезда" он указал, что причина аварии может заключаться в неправильном просчете нужных алгоритмов.

"Где-то какая-то ошибка была в алгоритмах вывода на окололунную орбиту", - указал он.

Также он подтвердил, что попал в больницу из-за провала с "Луна-25".

"Вы звоните мне в больницу, это ответ", - указал он на встречный вопрос росСМИ.

Михаил Маров - известный российский ученый и астроном, который считается одним из "отцов" первой постсоветской космической программы России на Луну. Был заместителем председателя Научного совета АН СССР по проблемам Луны и планет.

Россия провалила миссию "Луна-25"

Напомним, 20 августа стало известно о провале миссии "Луна-25". Спутник запустили на орбиту 10 августа. 19 августа начались первые подготовительные работы для столкновения спутника с Луной, однако по итогу Россия его разбила.

В "Роскосмосе" прокомментировали, что это связано с отклонением фактических параметров импульса от расчетных.

Ранее стало известно, что космическая программа РФ пошатнулась из-за войны Путина против Украины. От партнерства отказался лондонский спутниковый оператор OneWeb Ltd.

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