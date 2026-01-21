Украина получит расширенный доступ к разведывательным спутниковым данным: что это даст

Благодаря такому доступу украинские военные смогут быстрее оценивать изменения на местности.

Министерство обороны Украины и финская компания ICEYE подписали новое соглашение, которое значительно расширяет доступ украинских военных к высококачественным спутниковым снимкам. Об этом сообщает издание "Милитарный".

Отмечается, что, согласно подписанному соглашению, Украина будет постоянно получать данные из крупнейшей в мире группировки SAR-спутников, что позволит принимать более быстрые и точные решения.

"Благодаря расширенному доступу к данным ICEYE украинские военные смогут быстрее оценивать изменения на местности. Силы обороны Украины имеют возможность наблюдать за перемещениями российских войск фактически в режиме реального времени благодаря этим спутникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основатель ICEYE Рафал Млоджевский заявил, что это позволит получать до 20-24 снимков одного объекта в течение суток. Это обеспечит постоянный мониторинг ситуации и позволит оперативно фиксировать изменения на поле боя.

Разведывательные данные для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины в войне против России.

В частности, по его словам, французские службы координируют и предоставляют Силам обороны Украины разведывательные данные, необходимые для планирования ударных операций и обороны.

Такая роль Парижа, как отметил Макрон, становится критической на фоне частичного пересмотра сотрудничества с США по предоставлению разведывательной информации.

