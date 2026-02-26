Цены на медь неожиданно пошли вниз: сколько стоит металл сегодня

Запасы меди в Китае в период праздников были больше, чем обычно.

Медь неожиданно пошла вниз в четверг, 26 февраля. Инвесторы ожидали восстановления спроса со стороны промышленных потребителей в Китае после празднования Лунного Нового года.

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 4:47 по киевскому времени цена на медь упала до 13 212,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,21 доллара.

Отмечается, что фьючерсы на Лондонской бирже металлов подешевели на 0,4% в начале азиатских торгов. Это положило конец двухдневному росту, чему способствовали 10%-ые глобальные пошлины президента США Дональда Трампа, которые фактически снизили пошлины на товары, поставляемые в Штаты из азиатских стран.

"Промышленные металлы сейчас испытывают недостаток новых факторов роста", – сказал трейдер KS Commodities Ltd Асес Чжоу.

При этом он указал, что многие китайские производители возобновят работу только в начале следующего месяца.

Запасы меди в Китае в период праздников также были больше, чем обычно. Кроме того, запасы на складах также растут, что свидетельствует о вялом физическом спросе после того, как цены поднялись до рекордного уровня в конце января, чему способствовали изменения в торговой политике США и перебои в работе рудников.

Цены на металлы - последние новости

24 февраля цены на недрагоценные металлы выросли, в частности, медь. Этому способствовало возобновление работы китайских рынков после празднования Лунного Нового года и оптимизм трейдеров в связи с возможным снижением пошлин США.

При этом 25 февраля цены на золото выросли на 1%. Инвесторы снова обратили внимание на безопасные активы из-за неопределенности относительно пошлин после решения Верховного суда США, отменившего ряд мер президента Дональда Трампа.

