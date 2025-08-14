Российская экономика хрипит под тяжестью вторжения Москвы в Украину, как раз в тот момент, когда Путин и Трамп встречаются, чтобы обсудить мир.

Рост российской экономики замедляется - доходы от продажи нефти резко упали, а дефицит бюджета вырос до самого высокого уровня за более чем три десятилетия. При этом инфляция и процентные ставки остаются болезненно высокими, что наводит на мысли о надвигающемся долговом кризисе.

Издание Bloomberg пишет, что до сих пор Владимир Путин пытался поддерживать экономическую стабильность, но она разваливается по мере падения доходов России от нефти. Саммит на Аляске организован наспех после угрозы новых санкций США в отношении поставок нефти. Источники сообщили, что Путин снова попросил об отмене ограничений в рамках любой сделки.

Удар по экономике РФ

К началу 2025 года экономический разрыв стал невозможно игнорировать. Оборонная промышленность России работала на полную мощность. Гражданские секторы — нет.

Рост ВВП резко упал до 1,1% в годовом исчислении во втором квартале 2025 года, после того как в первые три месяца года он снизился до 1,4%. В 2024 году годовой рост превышал 4%. В прошлом месяце Международный валютный фонд понизил свой прогноз на этот год до 0,9%. Российские СМИ сообщают о растущей обеспокоенности аналитиков по поводу ухудшения потребительских показателей, замедления роста рынка строительства и нового жилья, а также повышения риска банкротств.

Следующий удар нанес мировой рынок нефти. На протяжении 2025 года цены на сырую нефть, которые в начале войны поднялись до 100 долларов за баррель, снизились до примерно 60 долларов из-за ослабления мирового спроса и увеличения добычи. В 2024 году доходы от нефти и газа составляли примерно 30% федеральных доходов, поэтому падение цен имело серьезные последствия.

Снижение доходов от энергоносителей оказало дополнительное давление на Фонд национального благосостояния России, который может быть исчерпан к концу этого года, что станет серьезным ударом по финансовой гибкости.

При этом банковские чиновники предупредили о реальной угрозе долгового кризиса в ближайшие 12 месяцев. Несколько системно значимых банков в частном порядке обсуждали возможную необходимость финансовой помощи. Москва начала использовать то, что осталось от Фонда национального благосостояния, для предоставления капитала банкам.

К началу августа некоторые крупные российские банки уже столкнулись с серьезными трудностями. Во ВТБ, втором по величине банке России, основная кредитная деятельность рухнула. Согласно результатам за первое полугодие, его чистый процентный доход упал на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Саммит на Аляске - попытка Путина спасти свою страну

Кремль сейчас столкнулся с дилеммой. Если он продолжит войну, то уже существующие проблемы могут усугубиться, что поставит банки в опасное положение и, следовательно, поставит под угрозу госбюджет, особенно если будут введены дополнительные санкции. Однако, если будет достигнуто соглашение о длительном перемирии, России придется столкнуться с проблемой демилитаризации экономики, что может вызвать дефолты у подрядчиков-должников, а в дальнейшем - цепную реакцию.

По оценке научного сотрудника Фонда Карнеги Александры Прокопенко, расходы на военные нужды и национальную безопасность обойдутся Кремлю в этом году почти в 172 миллиарда долларов, что составляет около 8% ВВП.

"Это не временный всплеск, а долгосрочный стратегический поворот", - указала она.

Трамп чувствует, что у него есть рычаги влияния. По информации источников, президент США считает, что Путин сел за стол переговоров из-за угрозы вторичных санкций и введенных в отношении Индии пошлин за покупку российской нефти. При этом он готов применить дополнительные меры, направленные на доходы России от энергоносителей, если Путин не согласится на прекращение огня с Украиной после саммита на Аляске.

Экономика России - последние новости

Автор издания The Telegraph Джереми Уорнер рассказал, что у России большие экономические проблемы, но Москва обходит санкции или находит альтернативных торговых партнеров. По его словам, российская экономика оказалась гораздо устойчивей, чем ожидалось.

При этом NYT указало, что Россия значительно увеличила государственные расходы после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что привело к экономическому буму. Тем не менее в 2025 году рост экономики РФ ожидается на уровне 1-2%, по сравнению с 4,7 % в 2024 году.

