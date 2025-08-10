Путин сосредоточен на поддержании открытого диалога с Трампом, чтобы разочарование главы Белого дома не стоило Москве дорого.

В пятницу, 15 августа, на Аляске встретятся президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин и это место как нельзя лучше символизирует мировоззрение Кремля, пишет Financial Times.

В материале говорится, что в отличие от захвата военным путем Путиным около пятой части Украины, продажа Аляски США в XIX веке во времена императора Александра II была мирным соглашением. Однако это место свидетельствует как напоминание, что национальные границы не являются неизменными, а земля может быть валютой для государственного управления.

Аналитики считают, что ни баланс сил на поле боя, ни бюджетные ограничения не повлияют на решение российского президента сократить свои максималистские территориальные амбиции или рассматривать неблагоприятные условия мира.

Указывается, что вместо этого, Путин сосредотачивается на поддержании открытого диалога с Трампом, чтобы разочарование американского президента в отношении Москвы не начало стоить дорого.

"Путин не имеет стимула прекращать войну сейчас. Для него важно удерживать внимание Трампа", - считает сотрудница Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александра Прокопенко.

Также издание указывает мнение профессора российской политики в Кингс-Колледже Лондона Сэма Грина, который считает, что встреча на Аляске является следствием того, что и Путин, и Трамп "загнали себя в тупик".

По мнению Грина, кремлевский диктатор никогда не собирался объявлять о сделке в сроки, определенные Трампом, чтобы не демонстрировать слабость под давлением.

При этом, глава Белого дома был обеспокоен перспективой введения санкций, которые в конечном итоге могут оказаться неэффективными и "во второй раз продемонстрировать слабость".

"Тот факт, что Путин едет в США не как узник, что он превратился из объекта разочарования в желанного гостя, и что встреча происходит без украинцев и европейцев - все это является дипломатической победой", - считает Грин.

Отмечается, что на экономическом фронте Россия чувствует себя менее уверенно, поскольку ее доходы от энергоносителей за первые семь месяцев снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения цен на нефть. Более того, новые пошлины Трампа на Индию еще больше усиливают давление.

"Экономика России сегодня слабее, чем когда-либо за последние три года", - сказал эксперт по российской экономике Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Янис Клуге.

Однако, по его мнению, ситуация не является настолько серьезной, чтобы изменить позицию Путина в отношении Украины.

"Для Путина угроза санкций является симптомом разочарования Трампа. Путин больше обеспокоен растущим разочарованием Трампа, чем влиянием новых санкций", - добавил он.

Позиция Зеленского относительно переговоров Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не делает никаких реальных шагов к миру, поэтому надо санкционное давление. Такое заявление Зеленский сделал, комментируя очередной российский удар по Запорожью. Он добавил, что страна-агрессор продолжает забирать жизни украинцев на фронте, в прифронтовых районах, а также в приграничных городах.

Также мы писали, что Зеленский считает, что Россия пытается выторговать себе более удобные позиции для возобновления войны. Именно поэтому, пояснил Зеленский, страна-агрессор продвигает идею "обмена" одной украинской территории на другую. Однако, президент Украины добавил, что такой обмен ничего не гарантирует. Зеленский отметил, что хоть активность дипломатии сверхвысокая в последние дни, но сдвигов в российской позиции не заметно.

