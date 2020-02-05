ГФС тормозит возмещение НДС: как будто на места спущен циркуляр делать это любой ценой - Южанина

Южанина считает, что президенту стоит обратить внимание и отреагировать на ситуацию с несистематической выплатой НДС.

В январе, как и в декабре прошлого года, ГФС латала "дыры в бюджете", продолжая тормозить процессы возмещения НДС путем назначения проверок по надуманным поводам. Похоже, что теперь это будет происходить на постоянной основе, а система автоматического возмещения будет разрушена.

Такое мнение выразила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, говорится в статье 112.ua "Государство пошло против бизнеса: Почему задержки с возвращением НДС губят экономику".

В январе ситуация с возмещением НДС не улучшилась. ГФС продолжает назначать массовые проверки для подтверждения сумм возмещений НДС, хотя эта практика противоречит нормам действующего законодательства, говорит Южанина: "Создается впечатление, что налоговым органам на местах спущен сверху циркуляр: любыми методами тормозить процессы возмещения и подтверждать суммы проверками. И очень похоже, что у нынешних руководителей налоговой такая практика переходит в постоянную и будет иметь место на постоянной основе".

По словам Южаниной, "именно с целью уйти от ручного регулирования и, соответственно, возможной в таких случаях потенциальной коррупции и вводилась практика электронного администрирования НДС, которая сейчас в корне разрушается. Эта система вводилась именно для того, чтобы возврат НДС осуществлялся в автоматическом режиме". Нардеп сообщила, что только из Черниговской области поступило 110 обращений от предпринимателей из самых различных сфер деятельности, которым возмещение НДС тормозится в связи с проверками.

Для небольших и средних компаний, которые столкнулись с проблемой, вопрос возврата НДС является вопросом жизни и смерти – наличия или отсутствия оборотных средств. "У этих компаний нет финансового запаса прочности, и подобные ситуации могут действительно привести к их краху", - рассказала Южанина.

Отмечается, что аграрии столкнулись с проблемой невыплат возмещения НДС накануне посевной компании, когда они традиционно должны закупать семена, удобрения, топливо. В неофициальных беседах представители отрасли говорят, что, если компаниям продолжат задерживать выплаты, с рекордными урожаями зерна можно будет распрощаться, посевная будет сорвана.

Южанина считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит обратить внимание и отреагировать на ситуацию с несистематической выплатой НДС. "Надеюсь, что президент в курсе нововведений, которые продвигает и принимает его команда, и если такие действия окажутся неправильными, вернее, даже губительными для бизнеса, то он мгновенно должен реагировать на ситуацию и исправлять ее", - сказала она.

Опрошенные эксперты считают, что такая ситуация приведет к проблемам в экономике, а это потом скажется и на рейтингах главы государства.