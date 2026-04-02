Сингапур хочет стать 'сейфом' мира: страна готовит новые хранилища для золота, – Bloomberg

Центральные банки мира владеют почти 39 тыс. тонн золота, что составляет около 18% от общего объема.

Сингапур планирует расширить площади для хранения золота с целью размещения резервов центральных банков других стран. Страна планирует стать глобальным центром торговли драгоценным металлом.

По данным источников агентства Bloomberg, власти изучают потенциальные локации, в частности участок вблизи аэропорта Чанги. Детали не раскрываются, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер.

Представитель Валютного управления Сингапура отметил, что там "рассматривают возможность использования имеющейся инфраструктуры для хранения золота", однако не уточнил, планируется ли расширение хранилищ. В то же время власти страны уже объявили о совместном плане с местной отраслевой группой по развитию рынка драгоценных металлов.

Обычно хранилища драгоценных металлов размещают в местах с надежной и быстрой логистикой рядом с аэропортами, чтобы металл можно было легко доставлять по воздуху и минимизировать перевозки по суше.

Ключевым фактором для амбиций Сингапура станет привлечение центральных банков, которые являются основными поставщиками ликвидности благодаря большим запасам золота. Также важную роль играет поддержка крупных финансовых учреждений, выступающих в качестве маркет-мейкеров. Именно такая комбинация лежит в основе ведущего мирового центра торговли золотом – Лондона, где ежедневно торгуют металлом на миллиарды долларов.

По данным Всемирного совета по золоту, центробанки в мире владеют почти 39 тыс. тонн золота, что составляет около 18% от всего объема, когда-либо добытого. Даже небольшая доля этого рынка укрепила бы влияние Сингапура на региональную торговлю, в которой сейчас доминирует Гонконг.

