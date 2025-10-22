Самое большое падение за 12 лет: цены на золото резко обвалились

Отмечается, что акции золотодобывающих компаний также резко упали.

Золото и серебро пережили самое резкое падение за последние годы. Инвесторы, по-видимому, решили, что активы уже переоценены.

Издание Bloomberg пишет, что спотовые цены на золото упали на 6,3%, что является самым большим падением за более чем 12 лет, а спотовые цены на серебро упали на 8,7%.

Акции золотодобывающих компаний также резко упали. Так, во вторник, 22 октября, акции крупнейших производителей Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines подешевели более чем на 8%.

По данным биржи Investing, по состоянию на 9:30 золото достигло отметки в 4156,60 доллара за тройскую унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 134,09 доллара.

В то же время серебро опустилось до отметки в 48,49 доллара за унцию, то есть 1 грамм стоит 1,56 доллара.

Буквально еще на прошлой неделе оба металла били рекорды, дорожая буквально на глазах. Золото резко подорожало как из-за ставок на то, что Федеральная резервная система США к концу года по крайней мере один раз значительно снизит ставки, так и из-за того, что инвесторы отказываются от суверенных долгов и валют, чтобы защититься от безудержного роста бюджетного дефицита.

Раздутый дефицит, угрозы независимости центрального банка и непредсказуемая торговая и экономическая политика вызывают особую озабоченность в отношении доллара. Все больше инвесторов отворачиваются от США на фоне растущей политической нестабильности при президенте Дональде Трампе и после того, как республиканский законопроект о налогах и расходах привел к превышению долга в 40 триллионов долларов.

Но во сегодня на этом фронте наступило небольшое затишье. Среди факторов, которые повлекли за собой падение цены на золото, были перспектива торговых переговоров между Китаем и США, тревожные технические показатели и укрепление доллара.

Цены на золото - последние новости

В этом году драгоценные металлы демонстриррвали стремительный рост, а золото уже девятую неделю подряд фиксировало прибыль. С начала 2025 года цены выросли на 65% благодаря покупке центральными банками и притоку средств в биржевые фонды.

Так, 20 октября металл достиг пика в 4381,52 доллара за унцию, после чего золото начало падать на фоне оптимизма относительно ослабления глобальных торговых напряжений и надежды на то, что правительство США вскоре возобновит работу, подорвали спрос на безопасные активы.

