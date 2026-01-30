В Украине выросла средняя зарплата: в каких регионах платят больше всего

Регионами с самым высоким уровнем оплаты труда являются столица, а также Луганская и Киевская области.

В декабре 2025 года средняя заработная плата в Украине составляла 30 926 грн ("на руки" после уплаты налогов это около 23 813 грн). Это на 13,8% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что регионами с самым высоким уровнем оплаты труда стали Киев - 48 449 грн (около 37 300 грн после уплаты налогов), Луганская обл. - 45 160 грн (34 774 грн) и Киевская обл. - 31 200 грн (24 024 грн).

В то же время регионами с самым низким уровнем оплаты труда стали:

Кировоградская обл. - 22 110 грн (17 025 грн "чистыми");

Черновицкая обл. - 22 450 грн (17 287 грн);

Черниговская обл. - 22 752 грн (17 520 грн).

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 января 2026 года составляет 3,6 млрд грн.

Оплата труда по видам экономической деятельности:

самая высокая - информация и телекоммуникации: 74 981 грн (57 736 грн "на руки");

самая низкая - деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений: 17 766 грн (13 680 грн).

В сентябре 2025 года средняя зарплата в Польше составляла 8 750 злотых до вычета налогов (более 100 000 грн). В то же время средняя заработная плата штатных работников в Украине в сентябре 2025 года, по данным Госстата, составляла 26,6 тыс. гривен (а за вычетом налогов, чистыми на руки - только 20500 грн).

Ранее сообщалось, что в Украине за 2025 год средний доход, который учитывается для расчета пенсии, составлял около 20 653 грн, что на более чем 3,1 тыс. грн больше, чем в 2024 году. Средняя зарплата для расчета пенсий демонстрировала преимущественно стабильный рост в течение года.

