В Европе готовы к тому, чтобы принять такое решение без Бельгии.

В Европе растут призывы к ЕС одобрить огромный кредит Украине, за счет замороженных российских активов. В частности премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она готова проголосовать за план предоставления кредита без Бельгии, "если это будет необходимо". Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, это объясняется тем, что одна страна-член ЕС, состоящая из 27 государств, "не должна иметь возможность блокировать то, что является правильным".

"Учитывая все, что происходит, Европа должна быть способна принимать решения, необходимые для защиты наших народов. Я бы гораздо больше хотела, чтобы мы нашли решение в единстве, но время идет", - отметила Фредериксен, чья страна председательствует в ЕС, журналистам в Брюсселе.

В то же время во время выступления в бельгийском парламенте сегодня, 18 декабря, премьер-министр страны Барт Де Вевер подчеркнул, что план использования активов может быть нарушением международного права и может ослабить евро на международных рынках.

По его словам, РФ продолжает претендовать на активы, которые находятся в Euroclear, поэтому в какой-то момент может возникнуть необходимость вернуть эти деньги.

В свою очередь в Бельгии говорят, что стоит рассмотреть другие варианты, среди которых возможно использование общего долга. Но в частных разговорах чиновники ЕС отмечают, что для этого необходимо единодушное согласие всех 27 стран ЕС, что политически невозможно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что использование российских активов является единственным реальным выходом.

"На мой взгляд, это действительно единственный вариант. В конце концов, мы стоим перед выбором: использовать европейский долг или российские активы для Украины. И мое мнение четкое: мы должны использовать российские активы!", - призвал он.

Во время выступления в Брюсселе 17 декабря премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заверил, что на саммите найдут решение по финансированию Украины. Однако он предостерег, что решение должна принимать и Бельгия.

"Оно не может и не должно быть принято без Бельгии. Любое решение должно включать Бельгию", - сказал политик.

Финансовая помощь для Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к Европе с важным заявлением по поддержке Украины. Он призвал всех членов ЕС принять решение о финансовой поддержке Украины.

"Сейчас у нас есть простой выбор - или деньги сегодня, или кровь завтра. И я говорю не только об Украине. Я говорю о Европе. И это наше решение, чтобы принять. Только наше", - сказал Туск.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление относительно замороженных активов РФ. В частности он считает в целом идею репарационного займа "тупой".

"Есть две страны, которые в войне. Это не Европейский Союз. Это Россия и Украина. И кое-кто в Европейском Союзе хочет забрать деньги одной воюющей стороны и затем передать их другой. Это шаги в войну. Поэтому, премьер-министр Бельгии прав: мы не должны этого делать", - сказал Орбан.

