Андрей Бабиш отметил, что предпочтительнее было бы привлечь заемные средства на финансовых рынках.

Прага могла бы поддержать идею использования российских активов, замороженных в Европе, но при некоторых условиях.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш журналистам, сообщает чешский телеканал CT24.

По словам чешского политика, необходимо учесть опасения Бельгии и не предоставлять финансовых гарантий. При этом он опасается, что использование замороженных активов России спровоцирует ответ со стороны Москвы, что может сорвать мирные переговоры.

Что касается помощи Украине, Бабиш намекнул, что предпочтительнее было бы привлечь заемные средства на финансовых рынках.

Премьер Чехии заверил, что главная дискуссия не о том, помогать ли Украине, а о том, как это сделать.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Бельгия требует "независимых" и "автономных" гарантий от стран ЕС в обмен на поддержку кредита Украине в размере 210 млрд евро с использованием замороженных российских активов. В ЕС хотят убедить Бельгию поддержать так называемый репарационный кредит накануне важного саммита Европейского Совета в Брюсселе 18 декабря.

Премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что Рим в целом поддерживает идею использования замороженных активов России для "репарационного кредита" Украине, но это должно быть сделано "на прочной правовой основе".

