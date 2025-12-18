Венгерский премьер считает, что забрать деньги у России, и отдать их Украине - это путь Евросоюза к войне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нет единодушной поддержки среди лидеров стран-членов Евросоюза по использованию замороженных российских активов в поддержку Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Орбан сказал перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

В частности, отвечая на вопрос, почему он выступает против финансовой поддержки для Украины, Орбан ответил, что не хочет видеть Европейский Союз в войне.

"Давать деньги - это означает войну", - заявил Орбан.

В то же время журналисты уточнили, что вопрос использования замороженных российских активов сегодня находится на повестке дня.

"Я думаю, что это убито, это тупик. Это конец. Нет достаточной поддержки на высоком уровне", - считает Орбан.

В этой связи, у него спросили, чьи интересы он отстаивает, Евросоюза или Москвы.

"Я просто работаю для мира. Потому что я думаю, что мы должны осуществить определенные шаги в сторону мира, а не войны", - заявил Орбан.

Вместе с тем, венгерский премьер считает в целом идею репарационного займа "тупой".

"Есть две страны, которые в войне. Это не Европейский Союз. Это Россия и Украина. И кое-кто в Европейском Союзе хочет забрать деньги одной воюющей стороны и затем передать их другой. Это шаги в войну. Поэтому, премьер-министр Бельгии прав: мы не должны этого делать", - подчеркнул Орбан.

Финансирование Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сегодня ожидаются интенсивные обсуждения по решению вопроса финансирования Украины на следующие два года.

По ее словам, заседание лидеров ЕС не завершится, пока не будет принято решение в пользу интересов Украины. Речь идет об избрании варианта, каким образом предоставить Украине 90 млрд евро на 2026-27 годы.

