Европейские лидеры должны сделать выбор, и это касается не только Украины, но и всей Европы, считает польский премьер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск категорически высказался о необходимости принятия решения о финансовой поддержке Украины. Он призвал всех лидеров стран-членов Евросоюза сделать это. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

"Сейчас у нас есть простой выбор - или деньги сегодня, или кровь завтра. И я говорю не только об Украине. Я говорю о Европе. И это наше решение, чтобы принять. Только наше", - подчеркнул Туск.

По его мнению, все европейские лидеры должны взяться за это дело.

Финансовая помощь для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе ищут возможность для утверждения финансовой поддержки на следующие два года. Оценивается, что Украина на период 2026-2027 годов нуждается в 137 млрд евро.

В то же время в ЕС хотят покрыть две трети от этой суммы - предоставить 90 млрд евро. Для этого Европейская комиссия предлагает два варианта: осуществить заимствования из бюджета или утвердить репарационный заем за счет замороженных российских активов.

В то же время не все страны поддерживают идею предоставления средств Украине. В частности, Венгрия продолжает выступать против любой помощи для Украины. Между тем Бельгия, в юрисдикции которой находится большинство замороженных российских активов, имеет опасения и не желает самостоятельно на себя брать ответственность за использование этих активов в поддержку Украины.

