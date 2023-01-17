В течение 2020-2022 годов $26 триллионов (63%) всех новых богатств оказались в руках 1% самых богатых людей мира.

1 процент самых богатых людей в мире завладел почти двумя третями всех новых состояний, созданных с 2020 года, общая сумма которых составляет 42 триллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем 99% беднейшего населения мира.

За последнее десятилетие 1 процент самых богатых завладел примерно половиной всех новых богатств. Об этом говорится в новом отчете Oxfam.

Состояние миллиардеров чрезвычайно выросло. В течение 2020-2022 годов $26 триллионов (63%) созданного за это время глобального ВВП оказалось в руках 1% богатейших людей. Тогда как остальные 16 триллионов долларов (37%) распределилосьт в всем остальном мире вместе взятом. Состояния миллиардеров за день росли на $2,7 миллиарда.

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Состояния миллиардеров резко выросли в 2022 году благодаря стремительному росту доходов от продуктов питания и энергии. Отчет показывает, что 95 пищевых и энергетических корпораций более чем удвоили свои доходы в 2022 году. Они получили 306 миллиардов долларов сверхприбыли и выплатили 257 миллиардов долларов (84%) из них богатым акционерам. Сверхприбыли компаний вызвали по крайней мере половину инфляции в Австралии, США и Великобритании, отмечают в Oxfam.

В то же время по меньшей мере 1,7 миллиарда работников сейчас живут в странах, где инфляция опережает заработную плату, а более 820 миллионов человек (примерно каждый десятый житель Земли) голодают.

По данным Всемирного банка, сейчас наблюдается наибольший рост глобального неравенства и бедности со времен Второй мировой войны. Целые страны стоят на пороге банкротства, а бедные государства теперь тратят в четыре раза больше средств на погашение долгов богатым кредиторам, чем на здравоохранение. Три четверти правительств мира планируют сократить расходы государственного сектора, в том числе на здравоохранение и образование, на 7,8 триллиона долларов в течение следующих пяти лет.

Oxfam отмечает, что десятилетия снижения налогов для самых богатых людей и корпораций вызвали неравенство: самые бедные люди во многих странах платят более высокие налоги, чем миллиардеры. Отчет показывает, что налоги на самых богатых были намного выше. За последние 40 лет правительства Африки, Азии, Европы и Америки снизили ставки подоходного налога для самых богатых. В то же время они повысили налоги на товары и услуги, которые непропорционально ложатся на бедные слои населения.

Доход богатых людей по большей части не заработан, а получен от прибыли от их активов, но он облагается налогом в среднем по ставке 18%, чуть более чем вдвое меньше, чем средняя самая высокая ставка налога на заработную плату.

В Oxfam считают, что ежегодный налог на богатство в размере до 5% на мультимиллионеров и миллиардеров во всем мире может собрать $1,7 трлн в год. Этого достаточно, чтобы вывести из бедности 2 миллиарда человек.

Глобальный налог - что известно

Как сообщал УНИАН, страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2021 году достигли договоренности о введение единого 15-процентного налога на деятельность глобальных корпораций. Всего к договоренности присоединились 136 стран из 140, участвовавших в переговорах. На долю этих 136 стран приходится более 90% мирового ВВП. Ожидалось, что соглашение заработает в полной мере к 2023 году.

Некоторые страны Евросоюза, в частности Ирландия и Венгрия, где ставки корпоративных налогов являются среди самых низких в Европе, и составляют 12,5% и 9%, соответственно, соглашение ОЭСР не подписали. Украина среди тех, кто заявление подписал. В Украине ставка налога на прибыль корпораций составляет 18%.

Документ подвергся резкой критике со стороны международного объединения Oxfam, которое занимается проблемами бедности. По словам его представителей, сделка оказалась "беззубой": предусмотренные в ней параметры слишком низкие, поэтому для бедных стран практически ничего не изменится, хотя именно в их интересах, теоретически, реформа и реализуется.

Позже в том же году лидеры стран G20 поддержали соглашение ОЭСР об установлении глобального минимального корпоративного налога в размере 15%. Инициатива призвана остановить конкуренцию между странами за инвесторов, в ходе которой правительства снижают корпоративный налог.

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