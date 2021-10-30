Инициатива призвана остановить конкуренцию между странами за инвесторов, так называемые "гонки до дна", в ходе которых правительства снижают корпоративный налог.

Лидеры стран G20 поддержали соглашение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по установлению глобального минимального корпоративного налога в размере 15%.

Об этом говорится в проекте решения саммита G20, который сегодня начался в Риме, сообщает Reuters.

"Мы призываем расширенный форум ОЭСР/G20 по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли быстро разработать типовые правила и многосторонние инструменты, согласованные в детальном плане внедрения, с целью гарантировать, что новые правила вступят в силу на глобальном уровне в 2023 году", - говорится в проекте решения, который должен быть принят по итогам двухдневного саммита в воскресенье, 31 октября.

В октябре 136 стран достигли соглашения о минимальном налоге на глобальные корпорации, включая таких интернет-гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Microsoft или Apple чтобы им было труднее избежать налогообложения, открывая офисы в юрисдикциях с низкими налогами.

"Это больше, чем просто налоговая сделка, это изменение правил глобальной экономики", - сказал журналистам высокопоставленный американский чиновник.

Как пишет "Голос Америки", премьер-министр Италии Марио Драги приветствовал решение G20: "Мы достигли исторического соглашения по более справедливой и эффективной международной системе налогообложения".

Отмечается, что инициатива призвана остановить конкуренцию между странами за инвесторов, так называемые "гонки до дна", в ходе которых правительства снижают корпоративный налог и теряют важные бюджетные поступления, а международные корпорации переводят свои производственные мощности и прибыли в юрисдикции с самым низким уровнем налогообложения.

Ранее обозреватели заявляли, что установление единого налога может облегчить США задачу удержать у себя корпорации, даже если будет утвержден масштабный план по поддержке инфраструктуры, который продвигает президент США Джо Байден.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября страны Организации экономического сотрудничества и развития достигли договоренности о введении единого 15%-го налога на деятельность глобальных корпораций. Всего к договоренности присоединились 136 стран из 140, которые принимали участие в переговорах. На долю этих 136 стран приходится более 90% мирового ВВП. Отмечается, что реформа коснется сотни крупнейших компаний и позволит перераспределить $125 млрд.

Некоторые страны Евросоюза, в частности Ирландия и Венгрия, где ставки корпоративных налогов - среди самых низких в Европе, и составляют 12,5% и 9%, соответственно, заявление ОЭСР не подписали. Украина среди тех, кто заявление подписал. В Украине ставка налога на прибыль корпораций составляет 18%.

Документ подвергся резкой критике со стороны международного объединения Oxfam, которое занимается проблемами бедности. По словам его представителей, сделка оказалась "беззубой": предусмотренные в ней параметры слишком низкие, поэтому для бедных стран практически ничего не изменится, хотя именно в их интересах, теоретически, реформа и реализуется.

По оценкам ОЭСР, из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год. "Разработанный пакет документов призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность", - отметили в ОЭСР.

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Авторы: Ирина Погорелая, Александр Топчий