После смерти военнослужащего не каждой семье выплачивают по 15 млн грн.

В Украине существует единовременная денежная помощь, которую выплачивают семьям погибших военных. Ее размер зависит от того, как и где скончался военнослужащий, а также какие задачи он выполнял.

Мы разобрались, в каких случаях назначают выплаты 15 миллионов гривен семьям погибших.

Выплаты погибшим военным в Украине

Как известно, 15 млн грн выплачивают, если защитник отдал жизнь за защиту Родины - во время боевых действий. Также это касается тех случаев, когда к смерти человека привели контузии, ранения или увечья, полученные во время такой службы. При этом должно быть подтверждение военно-врачебной комиссии.

Видео дня

Однако не всем положена такая огромная сумма. Есть и другие выплаты погибшим ВСУ. Так, выплачивают более 2,2 млн грн (750 прожиточных минимумов), если военнослужащий умер не на фронте, а:

во время выполнения обязанностей;

в результате болезни, вызванной исполнением воинских обязанностей;

в течение года после увольнения, но из-за увечий, контузий или болезней, полученных при исполнении.

В этом случае ключевым является то, произошла ли трагедия во время выполнения обязанностей на территории части в рамках рабочего времени, по дороге к месту службы, в командировке или служебной поездке.

Полтора миллиона гривень (500 прожиточных минимумов) платят, если военный погиб во время прохождения службы, проверочных, специальных или учебных споров, но обстоятельства не связаны с обороной Украины или участием в боевых действиях. Это же касается смерти в результате травм или болезней, полученных в такой период.

Таким образом 15 миллионов гривень выплачивают, только есть защитник погиб во время боевых действий. Две другие выплаты не связаны с непосредственным участием в войне, а их размер "привязан" к прожиточному минимуму.

Главное условие этой одноразовой выплаты - обстоятельства гибели человека. В частности, произошло ли это в период военного положения и в результате ранения, полученного на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: