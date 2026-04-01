В Украине стартуют выплаты 1500 гривень: кто может претендовать на помощь

С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в Украине начинаются выплаты 1500 гривень в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, их получат пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной помощи, ВПЛ среди получателей социальных выплат, многодетные семьи, одинокие матери. Если человек одновременно относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена один раз.

По ее словам, средства поступят один раз в течение апреля на счета в банках или через "Укрпочту". Дополнительных заявлений или обращений не требуется.

"Программа рассчитана на поддержку тех, кто, учитывая уровень доходов, ощущает влияние роста мировых цен на топливо. А это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг", – отметила Свириденко.

В марте президент Владимир Зеленский анонсировал две новые программы поддержки – для пенсионеров и потребителей топлива. В частности, предусматривалась специальная доплата для украинских пенсионеров и тех групп общества, которые получают социальную помощь, в размере 1500 грн.

Также правительство ввело кэшбэк на топливо: при покупке на АЗС граждане смогут получить от государства 15% кэшбэка на дизельное топливо, 10% кэшбэка на бензин и 5% – на автогаз. Кэшбэк на топливо будет действовать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.

