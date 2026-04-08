В Украине начали выплачивать 1500 гривень помощи: как получить деньги

В Украине начались выплаты разовой целевой государственной поддержки в размере 1500 гривень для пенсионеров и получателей социальных выплат. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в Facebook.

"Пенсионный фонд Украины произвел первые начисления для 540 тысяч человек, получающих пенсии через "Укрпочту". Далее финансирование будет осуществляться поэтапно в течение нескольких дней, основная часть выплат придется на 7–8 апреля", – отметил Улютин.

Что за выплата 1500 грн

Речь идет о единовременной государственной помощи, которую люди смогут использовать по своему усмотрению на продукты, лекарства, оплату коммунальных услуг или другие базовые нужды.

До конца апреля выплату получат около 13 миллионов украинцев. Средства поступят обычным способом на банковский счет или через "Укрпочту". Никаких заявлений дополнительно подавать не нужно.

Как получить 1500 грн от государства

С 8 апреля "Укрпочта" начала выплату единовременной государственной помощи в размере 1500 гривень. Средства начислены пенсионерам и другим уязвимым категориям населения и будут выплачены вместе с пенсиями и другими социальными выплатами.

Для получателей это означает, что дополнительно обращаться, подавать заявления или проходить новые процедуры не нужно. Для клиентов "Укрпочты" выплата поступит в привычные даты получения пенсии или социальной помощи.

Кто получит 1500 грн в апреле

Помощь получат: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной помощи, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, одинокие матери.

Получат ли все пенсионеры 1500 грн

Доплата предоставляется при условии, что общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не превышает 25 950 грн.

В то же время отдельные категории граждан получат выплату независимо от размера дохода:

лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины;

члены семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников и защитниц;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Если человек одновременно относится к нескольким категориям, выплата осуществляется только один раз. Выплаты будут продолжаться в течение апреля. Ограничений по использованию средств нет.

Пенсии в Украине – последние новости

С 1 апреля в Украине стартовал ежегодный перерасчет пенсий для граждан, которые официально работают после выхода на пенсию. Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что в целом перерасчет коснулся 9,5 млн пенсионеров, которые получили доплаты в размере от 100 до 2595 грн в зависимости от размера пенсии.

