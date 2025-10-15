После 2026 года размер госдолга Украины будет постепенно снижаться.

Государственный долг Украины, по прогнозу Международного валютного фонда, уже в этом году превысит размер валового внутреннего продукта (ВВП), составив 108,6% от ВВП. В следующем году этот показатель будет еще выше.

Об этом говорится в октябрьском отчете Фонда.

Согласно прогнозу, в этом году государственный долг Украины составит 108,6% от ВВП, в 2026 году - 110,4%. Далее размер долга будет постепенно уменьшаться и в 2029 году уже будет несколько меньше размера ВВП (98,3%).

В МВФ отмечают, что страны существенно отличаются по уровню дефицита и долга. Так, многие крупнейшие экономики мира имеют государственный долг, превышающий (или, по прогнозам, превысит) 100% от ВВП. При этом количество стран с долгом свыше 100% будет неуклонно сокращаться в течение следующих пяти лет.

Среди таких стран - члены "Большой двадцатки" Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания и США.

"Эти страны, как правило, имеют глубокие и ликвидные рынки суверенных облигаций, в результате чего их фискальный риск считается умеренным", - говорится в документе.

В противоположность этому, многие развивающиеся страны и страны с низким уровнем дохода сталкиваются с более сложными фискальными вызовами, несмотря на относительно низкий уровень долга. Например, по данным МВФ, 55 стран переживают долговой кризис или имеют высокий риск его возникновения, несмотря на то, что их коэффициенты задолженности часто ниже 60% ВВП.

Государственный долг Украины - последние новости

Предварительный предельный объем государственного долга Украины в 2026 году составит 10 472 млрд грн, что составит 101,6% от валового внутреннего продукта. Это означает, что общий объем всех долговых обязательств государства впервые превысит годовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране, говорится в пояснительной записке к законопроекту о госбюджете на следующий год.

Международный валютный фонд в 2024 году прогнозировал, что показатель государственного долга составит более 100% ВВП уже в 2025 году.

