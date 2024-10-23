Отмечается, что госдолг нашей страны превысит 100% ВВП.

Международный валютный фонд сделал прогноз относительно государственного долга Украины. В Фонде считают, что в 2025 году этот показатель составит более 100% валового внутреннего продукта.

Согласно тексту Меморандума с МВФ, в нынешнем году госдолг будет в 3-5 процентных пунктах от этой отметки, то есть составит 95,6% ВВП, а в 2025 году – 106,6%. При этом в 2026 году задолженность вырастет еще на один процентный пункт, по отношению к 2025-му. Отмечается, что только в 2027 году долг сократиться на 5 процентных пунктов до 102,6 %.

В то же время при негативном сценарии в этом году госдолг Украины составит 97% ВВП, в 2025-м - 117,5% ВВП, в 2026 – 132,1%, а в 2027 – 134,3%.

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Также в МВФ назвали главные факторы, которые увеличат госдолг нашей страны:

продолжительность и интенсивность войны, в том числе атаки на энергетическую инфраструктуру, которые влекут за собой снижение экономического потенциала;

задержки финансовой помощи от международных партнеров, что повлечет сокращение соцрасходов.

В Фонде указали, что корректировка политики и глубокие структурные реформы должны продолжаться и в последующие годы.

По базовому сценарию дефицит платежного баланса к концу года составит 14,9 миллиарда долларов (8,1% от ВВП), но при негативном сценарии дефицит платежного баланса составит 19,6 миллиарда долларов, или 10,7% ВВП.

В следующем году дефицит может увеличиться до 27,1 млрд долларов (14,3% от ВВП) из-за потребности в импорте, дефицит рабочей силы на экспортоориентированных производствах, недостаточный объем грантовой поддержки и длительные отключения электроэнергии.

В случае окончания войны в конце 2025 МВФ прогнозирует снижение безработицы в 2026 и 2027 году на 10,4% и 9,4% соответственно.

Кроме того, в послевоенный период в Украине ожидается совокупное снижение реального уровня ВВП на 2% к 2027 году и на 2,7% к 2033 году. В случае, если война закончится к 2026 году, то рост экономики будут гарантировать инвестиции.

Мировой прогноз МВФ

Международный валютный фонд понизил прогноз глобального роста на 2025 год и предупредил о рисках, связанных с войнами и торговым протекционизмом.

Отмечается, что рост мирового производства составит 3,2%, что на 0,1 процентного пункта медленнее предыдущей оценки. Прогноз на этот год остался без изменений - 3,2%. Инфляция замедлится до 4,3% в 2025 году с 5,8% в нынешнем.

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