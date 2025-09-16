Совокупные финансовые обязательства государства официально пересекут отметку в 100% ВВП в следующем году.

Предварительный предельный объем государственного долга Украины в 2026 году составит 10 472 млрд грн, что составит 101,6% от валового внутреннего продукта. Это означает, что общий объем всех долговых обязательств государства впервые превысит годовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о госбюджете на следующий год.

Государственные заимствования до конца 2026 года распределятся следующим образом: примерно 20% на внутреннем рынке и чуть более 80% внешнего долга.

Видео дня

Средневзвешенная ставка новых заимствований составит 17,1% годовых для внутреннего рынка и около 5% годовых для внешних кредитов. На обслуживание государственного долга в следующем году государство потратит 513 млрд грн.

В прошлом году представленный проект бюджета на 2025 год предусматривал предельный объем госдолга на уровне 8 210 млрд грн, или 97% от ВВП.

Как ранее сообщали СМИ, Международный валютный фонд весной прогнозировал, что общий госдолг Украины еще в текущем году должен вырасти до 110% от ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2026 год - главные новости

Вчера правительство приняло проект госбюджета Украины на 2026 год и направило его на рассмотрение Верховной Рады. Документом предусмотрены государственные расходы в размере 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен к бюджету-2025), доходы - 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн).

При этом несмотря на дефицит бюджета, Кабмин анонсировал повышение зарплат для учителей, врачей, повышение пенсий, минимальных зарплат и прожиточного минимума.

В то же время министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украине надо будет в ближайшее время найти дополнительно 16 миллиардов евро. По его словам, государству нужно готовиться к продолжению войны. По мнению министра, сейчас еще даже не последняя ее стадия.

Вас также могут заинтересовать новости: