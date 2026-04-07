Украинцы будут платить военный сбор еще 3 года после войны: Рада приняла закон

Это необходимо для финансирования послевоенного восстановления.

Верховная Рада приняла закон о продлении уплаты военного сбора на три года после завершения военного положения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект (№15110) за основу и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Согласно тексту пояснительной записки, цель закона – создание условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики и обеспечения достаточными ресурсами в сфере обороны и потребностей Украины в послевоенном восстановлении после отмены военного положения.

Предполагается, что военный сбор будет взиматься еще в течение трех лет после завершения войны.

Ставки остаются следующими:

для физических лиц – 5% дохода;

для ФОП на едином налоге 1, 2 и 4 групп – 10% от минимальной зарплаты ежемесячно (в 2026 году это 865 грн);

для плательщиков единого налога 3-й группы (как ФОП, так и юрлиц, кроме е-резидентов) – 1% от дохода.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что законопроект является одним из обязательств перед МВФ, и есть надежда, что его принятие позволит успешно провести переговоры с Фондом.

26 февраля Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. По ее условиям, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ.

Среди требований – пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФЛП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривен.

30 марта Кабинет министров одобрил пакет из трех законопроектов о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, налогообложении международных посылок и продлении уплаты военного сбора на 3 года после отмены военного положения.

