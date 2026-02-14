Военный сбор не отменят после войны: Свириденко рассказала о предстоящих налоговых изменениях

Военный сбор в Украине составляет 5%.

Правительство рассматривает возможность сохранения постоянного военного сбора в размере 5% и после окончания войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, соответствующую норму хотят внести в консолидированный налоговый законопроект, который будет включать также положение о введении обязательной уплаты НДС для ФЛП с годовым доходом более 4 млн грн, так называемый налог на OLX и налогообложение посылок стоимостью до 150 евро.

"Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, скорее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта. В него также войдут вопросы цифровых платформ, посылок, сохранения военного сбора после завершения военного положения, которые положительно воспринимаются бизнесом", - сказала Свириденко.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что все эти налоговые требования от МВФ нужно принять до конца марта.

По его словам, меморандум уже подписали все стороны с нашей стороны (президент, премьер, глава НБУ и Минфина), и до конца февраля будет утвержден Радой МВФ.

Также он добавил, что обязательная уплата 5% военного сбора, согласно договоренностям, останется в Украине навсегда.

Что известно о военном сборе

Военный сбор был введен в Украине в 2014 году как временный налог для финансирования нужд обороны. Изначально его ставка составляла 1,5% для всех украинцев-налогоплательщиков.

Впоследствии, в октябре 2024 года, ставку повысили до 5%. Сейчас этот налог платят граждане с официальных доходов, а средства направляются на поддержку сектора безопасности и обороны. Единственное исключение - военнослужащие, для которых ставка осталась на прежнем уровне - 1,5%.

Требования МВФ - главные новости

В ноябре 2025 года Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала достигли договоренности о новой программе поддержки, рассчитанной на 4 года. Общий объем программы составляет 8,2 млрд долларов. Одним из условий нового соглашения должна стать отмена льгот для ФЛП по уплате НДС.

14 февраля стало известно, что МВФ согласился смягчить требования по введению НДС для физических лиц-предпринимателей в Украине. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в Украине могут установить новый порог на уровне 4 млн грн годового оборота.

