'ПриватБанк' повысил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 июня, вырос на 30 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 20 копеек и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек – до 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 9 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,51 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 июня – 44,38 грн/долл.).

По отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,35 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 29 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 31 копейку и составляет 44,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

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