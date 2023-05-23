В НБУ заявили, что у украинцев есть несколько вариантов вложения средств, однако один из них является крайне рискованным

На сегодняшний день, у украинцев есть несколько возможных путей инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Однако криптовалюта является рискованным инструментом.

Такое заявление в эфире "Ми - Україна" сделала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, отметив при этом, что НБУ не считает криптовалюту платежным средством, и что украинцам не стоит об этом забывать.

"Есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно - в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в рамках 100 тысяч гривень в месяц и разместить на депозит", - заявила Рожкова.

Рожкова отметила, что криптовалюта - это не средство платежа. "Это не деньги, это другие активы, поэтому, если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют", - заявила первый заместитель главы НБУ.

"В мире отношение к криптовалюте не однозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски" , – сказала она.

Украина и легализация криптовалюты

10 июля 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины заявило о том, что планирует за 2-3 года легализовать деятельность по майнингу криптовалют.

7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.

24 февраля 2022 года МВФ выступил против признания криптовалют платежным средством. Опасения Фонда заключаются в том, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики.

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