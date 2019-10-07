Минцифры хочет легализовать в Украине майнинг криптовалют

В частности, в правительстве планируют наработать варианты налогообложения в сфере обращения с криптовалютами.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за 2-3 года легализовать деятельность с майнинга криптовалют.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном по итогам встречи с украинским блокчейн-сообществом.

В частности, в правительстве планируют наработать варианты налогообложения в сфере обращения с криптовалютами, а до лета 2020 года утвердить международные рекомендации по борьбе с отмыванием средств для того, чтобы минимизировать негативные последствия легализации криптовалют.

Среди планов Минцифры на следующие 2-3 года — легализовать майнинг криптовалют и привлечь в Украину международные криптовалютные биржи, а также сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов, привлечь в Украину иностранные компании и инвесторов.