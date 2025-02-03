Банк получил 4,4 миллиарда евро прибыли, которая застряла в России.

Австрийский Raiffeisen Bank International AG зарабатывает на фирмах, снабжающих вооруженные силы Владимира Путина. Российское подразделение банка получило более 620 тысяч долларов от химкомпании "Юнихим" в 2024 году.

Издание Bloomberg пишет, что резкая перестройка экономики РФ после вторжения в Украину втянула большое количество гражданских компаний в цепочки военных поставок.

Поскольку Raiffeisen не покинул Россию сразу после вторжения, теперь он, по сути, застрял в стране. Акции компании упали 3 февраля на 6,4%.

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Позиция банка

При этом представитель банка заявил, что финучреждение соблюдает все санкции в отношении российских организаций.

"RBI внедрил системы, инструменты и процедуры мониторинга и проверки, чтобы гарантировать, что все транзакции и деловая активность должным образом контролируются на предмет строгого соблюдения применимого санкционного законодательства", - говорится в сообщении.

Пока российские военные уничтожали критическую инфраструктуру Украины и убивали украинцев Raiffeisen получил более 1 миллиарда евро прибыли от своего российского подразделения в первые три квартала. Это составило почти 50% от прибыли всей группы и более чем в два раза превысило доходы подразделения за два года до вторжения. За тот же период банк выплатил в бюджет РФ 277 миллионов евро налогов.

Тем не менее банк втянут в путинскую военную экономику и не может перевести активы в материнскую компанию в Австрии. Введенные Москвой ограничения на движение капитала означают, что Raiffeisen не может получить доступ к прибыли и уже накопил 4,4 миллиарда евро, застрявших в РФ.

Все организации, работающие в России, регулируется центральным банком в Москве и считается российскими предприятиями, что усложняет процесс разрыва связей, даже если они попали под санкции или работают с военными. Российское законодательство разрешает закрывать счета только в отдельных случаях и не признает санкции.

Австрийский кредитор говорит, что уже три года пытается покинуть Россию. На него оказывают давление американские регуляторы и Европейский центральный банк, требуя ускорить выход. Raiffeisen также управляет одним из крупнейших банков с иностранным капиталом в Украине.

Что известно о компании "Юнихим"

"Юнихим" поставляла кислоты находящейся под санкциями российской фирме "Равенство", в том числе для госпроекта, который занимается разработкой и модернизацией платформ и боеприпасов для многозарядных ракетных систем и планирующих бомб.

По данным Минфина США, "Равенство" разрабатывает и производит навигационные радиолокационные системы. Компания является подразделением находящегося под санкциями госконцерна "Гранит-Электрон", который производит ключевые элементы ракетных систем, такие как системы автоматического управления, и системы РЭБ для военно-морского флота России.

В свою очередь "Гранит-Электрон" связана с АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", государственным оборонным конгломератом, который производит системы вооружения для армии РФ. Все три компании ранее попали под санкции США вскоре после российского вторжения, а также под ограничения ЕС.

Raiffeisen Bank в России - последние новости

Австрийский банк остался одной из немногих крупных западных компаний, которые до сих пор продолжают работать в России, несмотря на многочисленные обещания уйти с рынка государства-агрессора. Из-за этого банк уже оказался на грани прямых санкций со стороны США и ЕС.

Такое длительное пребывание в России после начала полномасштабной войны в Украине несложно объяснить. Чистая прибыль банка на российском рынке растет невиданными темпами и составляет львиную долю совокупной прибыли всей банковской группы.

Позже российский суд заблокировал Raiffeisen Bank International продажу акций его российского филиала. Как заявили в банке, теперь они не могут избавиться от своей контрольной доли в этом подразделении.

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