Из этой суммы 120 млн долл. пойдут на закупку 16,5 млн доз вакцин.

Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов. на помощь с вакцинацией от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба банка, совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Отмечается, что эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

"120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20 процентов населения. Эта закупка также даст возможность 10-ти миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа следующей неделе курс доллара приблизится к новой отметке - прогнозЕще 30 миллионов долларов будут направлены на финансирование кампании по вакцинации, а также на закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк готов выделить Украине 230 млн долл. США до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

В мае Всемирный банк выделил Украине 90 млн долл. на помощь по вакцинации.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро, 11 декабря, в Украине подтвердили еще 10 133 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 3 553 817 человек, из них 3 184 287 выздоровели, а 90 789 умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798 людей. Всего проведено 26 452 547 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине

Эксперты KSE отмечают, что третья волна пандемии коронавируса в Украине уже выходит из своего пика. Стабилизация эпидемиологических показателей, вроде спада заболеваемости, является тому подтверждением.

По прогнозу председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, следующая волна заболеваемости COVID-19 ожидается в конце зимы – начале весны.

Автор: Екатерина Гирнык