В Новороссийске пылает подстанция: более 20 тысяч россиян остались без света (видео)

Перед пожаром над городом был слышен гул дронов.

В Новороссийске горит подстанция "Кирилловская". Более 20 тысяч россиян города остались без электричества.

О пожаре сообщил мэр города Андрей Кравченко. Причина пожара якобы не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация уточняется.

Более 20 тысяч жителей Новороссийска остались без электричества из-за пожара. Сейчас специалисты занимаются его ликвидацией.

В то же время местные паблики пишут, что перед пожаром слышали на городом гул дронов. Вероятно, это была атака. На кадрах с места происшествия видно, что пожар масштабный.

В центре внимания Новороссийск - атака дронов была результативной

В ночь на 16 мая в Новороссийске раздавались мощные взрывы, позже появилась информация, что была мощная атака дронами. В сети появилась информация, что Новороссийск атаковали не менее 30 дро нов и поразили, в частности, нефтемазутный терминал на территории ООО "Газпром" и два резервуара с топливом, расположенных на территории мазутного терминала ООО "НТПМ".

В начале 2024 года тогдашний спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук сообщил, что после ударов по бортам Черноморского флота вражеские суда "забились" в восточной части Черного моря и периодически меняют место стоянки - Новороссийск, Сочи, Туапсе, а также иногда появляются у берегов временно захваченного Крыма.

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