Наступательными действиями на Харьковщине главарь россиян хочет показать "свою силу и свои достижения" перед Саммитом мир, поделился мнением эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и власти РФ не смогли воплотить в жизнь основную задачу - выход оккупантов к административным границам Луганской и Донецкой области до так называемой "инаугурации" (состоялась 7 мая) диктатора Владимира Путина.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник сказал "24 Каналу", что "это очень серьезная пощечина ему (Путину, - Ред.) персонально и его пропагандистской машине, поэтому россиянам нужны хоть какие-то успехи".

Офицер считает, что наступлением в Харьковской области диктатор хочет показать "свою силу и свои достижения" перед Саммитом мира, который должен состояться в начале лета. По мнению Черника, наступление россиян на Харьковщине - часть большого вражеского летнего наступления, о котором предупреждали.

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Наступление на Харьков 2024 - что надо знать

В начале мая россияне начали активно двигаться вперед в Харьковской области и захватили ряд населенных пунктов. Украинские воины уже замедлили продвижение врага и нанесли ему серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери врага на 18 мая 2024 года составляют 491 080 противников.

Украинская власть решила усилить наши войска на Харьковщине. По мнению старшего научного сотрудника программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот, РФ рассматривает это наступление как ограниченное вторжение в "буферную зону".

Президент Владимир Зеленский сказал, что наступательные действия захватчиков в регионе сводятся к попытке ослабить Силы обороны Украины на всей линии фронта. Ранее украинский лидер предупреждал, что Россия планирует большое наступление на конец мая или июнь.

Справка УНИАН. Саммит мира 2024 должен состояться в Швейцарии 15-16 июня по инициативе украинской стороны. На мероприятие должны прибыть представители более 100 государств. РФ на Саммит не пригласили.

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