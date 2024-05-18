Гражданам украинского государства следует объединить усилия для борьбы с РФ, считает воин.

Продолжается война в Украине, и эта весна в контексте ведения боевых действий "очень тяжелая", и таким же может быть будущее лето.

Такое мнение высказал командир 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Павел Палиса изданию NV. "...если мы не консолидируем усилия - военные, государство, общество, в целом народ - нам будет труднее и труднее", - предупредил наш защитник.

По словам воина, прежде всего нужно, чтобы общество поняло, что происходит, и должно быть общее понимание результата, которого украинцы хотят добиться. Палиса подчеркнул, что важным аспектом является мобилизация в Украине.

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"Мне почему-то хочется верить в то, что если не будет дефицита в доукомплектовании, подразделения не так остро будут ощущать все эти нагрузки, как физические, так и моральные. Ощутимо уменьшится выгорание в моральном плане и тому подобное. Это все влияет на качество боя, на качество управления и в целом на всю картинку по линии соприкосновения", - добавил он.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Россияне в начале мая начали активно наступать на территории Харьковской области и захватили ряд населенных пунктов. По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, россияне активизировались в этом регионе для того, чтобы показать "свою силу и свои достижения" перед Саммитом мира в Швейцарии (запланирован на 15-16 июня).

Президент Владимир Зеленский говорил, что наступление россиян в Харьковской области сводятся к попытке противников ослабить украинских воинов на всей линии фронта. До этого лидер Украины сообщал, что РФ планирует большое наступление на конец мая - июнь.

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