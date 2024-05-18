Осадки ожидаются местами во многих областях нашей страны.

В субботу, 18 мая, в Украине продолжится постепенное повышение температуры. Сегодня по всей старне столбики термометров покажут от +18° до +23°. Ожидается переменная облачность, местами с дождями, ливнями и грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Температура в течение дня ожидается в пределах +20°...+22°. На Закарпатье и в Прикарпатье ожидаются дожди. На остальной территории вероятность осадков меньше.

В северной части Украины ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +21°...+22°, в Черниговской области грозы.

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Жителей востока страны ждет температура от +18° до +21°. Местами пройдут дожди и ливни.

В центральной части Украины осадки ожидаются в Полтавской и Днепропетровской областях. Будет небольшая облачность, а столбики термометров покажут приятные +20°...+22°.

На юге Украины ожидается небольшая облачность. Тут будет преимущественно сухо, только в Запорожской области пройдут дожди и ливни. Температура в течение дня от +18° до +23°.

Приметы погоды 18 мая

Если вороны кричат, то будет дождь, а если много птиц в небе летает, то ожидается теплая погода.

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