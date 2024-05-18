В субботу, 18 мая, в Украине продолжится постепенное повышение температуры. Сегодня по всей старне столбики термометров покажут от +18° до +23°. Ожидается переменная облачность, местами с дождями, ливнями и грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Температура в течение дня ожидается в пределах +20°...+22°. На Закарпатье и в Прикарпатье ожидаются дожди. На остальной территории вероятность осадков меньше.
В северной части Украины ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до +21°...+22°, в Черниговской области грозы.
Жителей востока страны ждет температура от +18° до +21°. Местами пройдут дожди и ливни.
В центральной части Украины осадки ожидаются в Полтавской и Днепропетровской областях. Будет небольшая облачность, а столбики термометров покажут приятные +20°...+22°.
На юге Украины ожидается небольшая облачность. Тут будет преимущественно сухо, только в Запорожской области пройдут дожди и ливни. Температура в течение дня от +18° до +23°.
Приметы погоды 18 мая
Если вороны кричат, то будет дождь, а если много птиц в небе летает, то ожидается теплая погода.