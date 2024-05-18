Эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы.

Украина владеет информацией о количестве мужчин, которые выехали за границу и не вернулись.

"Есть цифры. Все цифры есть, но они постоянно уточняются с учетом того, что надо постоянно проводить анализ, как это происходило в начале", - рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что эти цифры включают как легальные, так и нелегальные случаи пересечения границы.

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"Все эти вопросы, которые вы задаете, они имеют количественные параметры и юридические параметры. Их надо обсуждать", - добавил советник главы ОП.

Предоставление консульских полуг мужчинам за рубежом

Министерство иностранных дел Украины дало распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста.

Специалисты МИД актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

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