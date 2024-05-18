Штраф могут наложить даже если вы добровольно пришли в ТЦК для обновления персональных данных до 18 июля 2024 года.

Даже при добровольной явке в ТЦК и СП граждане могут быть оштрафованы за нарушение правил воинского учета.

Как пояснил адвокат Роман Симутин, это возможно в нескольких случаях. Постановление Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года утвердило порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно пункту 23 этого постановления, в случае изменения адреса, места жительства или других персональных данных, граждане обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на воинском учете.

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Если после 5 января 2023 года (даты вступления в силу постановления) гражданин проигнорировал это обязательство, то существует формальное основание для привлечения гражданина к ответственности по статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, вероятно с применением повышенных штрафов. Штраф могут наложить даже если вы добровольно пришли в ТЦК для обновления персональных данных в 60-дневный срок - до 18 июля 2024 года.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

18 мая в Украине вступает в силу обновленный закон о мобилизации, который должен изменить подход к войне во всей Украине. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин ранее отметил, что со вступлением этого документа в силу "спокойной жизни", которой жила часть украинцев, "приходит конец".

Согласно новому закону, всем военнообязанным гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, нужно в течение двух месяцев обновить свои данные в ТЦК и СП. За нарушение правил воинского учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Также 4 мая, в Украине вступили в действие нормы, которые меняют положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В частности, отменяется статус "ограниченно годный", останутся только две категории - "годный" и "непригодный". В Минобороны отмечали, что фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.

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