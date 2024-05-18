Противники, в частности, наращивают средства ПВО, отметили в "Атеш".

Российские оккупанты готовятся к ударам Сил обороны Украины по военном-морской базе Черноморского флота в Новороссийске.

Противники укрепляют базу - устанавливают плавучие барьеры и подводные сети, которые, теоретически, должны помешать атаке беспилотников, сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" в Telegram и показало фотографии с вражеского военного объекта.

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"Россияне укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, готовясь к атакам СОУ!… наращиваются средства ПВО (противовоздушная оборона, - Ред.) и РЛС (радиолокационная станция, - Ред.)", - добавили партизаны.

В начале 2024 года тогдашний спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук сообщил, что после ударов по бортам Черноморского флота вражеские судна "забились" в восточной части Черного моря и периодически меняют место стоянки - Новороссийск, Сочи, Туапсе, а также иногда появляются у берегов временно захваченного Крыма.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла 26 кораблей/катеров и одну подводную лодку. В том числе, украинские воины ликвидировали флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

В центре внимания Новороссийск - атака дронов была результативной

В ночь на 16 мая в Новороссийске звучали мощные взрывы, позже появилась информация, что была мощная атака дронами. В сети появилась информация, что Новороссийск атаковали не менее 30 дронов и поражены, в частности, нефтемазутный терминал на территории ООО "Газпром" и два резервуара с топливом, расположенных на территории мазутного терминала ООО "НТПМ".

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