Потери России выросли: уничтожено 43 ББМ, 36 артсистем и более 1200 солдат, - Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и десятки БПЛА.

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1210 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на утро 18 мая Россия потеряла на войне против Украины 491 080 человек. Также было уничтожено большое количество военной техники и вооружения, в частности:

танков - 7560 (+13);

боевых бронированных машин - 14595 (+43);

артиллерийских систем - 12639 (+36);

РСЗВ - 1071 (+0);

средства ПВО - 801 (+1);

самолетов - 354 (+1);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10108 (+35);

крылатые ракеты - 2203 (+3);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17169 (+65);

специальная техника - 2075 (+6).

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, за минувшие сутки произошло 101 боестолкновение, противник нанес 15 ракетных, 70 авиационных ударов и 452 удара дронами-камикадзе, совершил 2843 обстрела позиций наших войск.

Видео дня

На Харьковском направлении состоялось две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица.

Россия наносит удары по многочисленным точкам вдоль линии фронта в Украине, завоевывая позиции в борьбе против украинской армии, которая ждет прибытия новых войск и оружия, отмечает The Washington Post.

Вас также могут заинтересовать новости: