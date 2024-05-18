В России уже в марте цены на топливо выросли на 20%-30%.

Украина атаками БПЛА вывела из строя около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

"Удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и привели к росту внутренних цен на топливо, но оказали минимальное влияние на производство электроэнергии", - пишет Bloomberg со ссылкой на разведывательное управление Пентагона.

По подсчетам издания, потеря часть мощностей привела к росту внутренних цен на топливо на 20%-30% уже к середине марта. Чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка РФ была вынуждена остановить экспорт.

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"Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта", - говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США.

Хотя атаки все еще продолжаются, анализ охватывает лишь двухмесячный период: от первого удара 21 января по заводу ПАО "Новатэк" в Усть-Луге, до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

Указывается, что действия Украины "привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения", поскольку "Россия имеет мощную генерирующую мощность - третью по величине в мире - и высокую степень резервирования в своей сети".

Также в разведке отметили влияние Украины на российские военно-морские операции. Из-за атак ВСУ Черноморский флот России начал избегать украинского побережья и передислоцировал некоторые корабли со своей главной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.

Атаки на российские НПЗ

Военный эксперт Валерий Рябых заявил, что из-за атак украинских дронов по российскому НПЗ в ночь на 17 мая россияне опасаются, что страна и армия могут остаться без топлива. Как известно, в Новороссийске (РФ) в ночь на 17 мая беспилотники поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала.

В Foreign Affairs считают, что Украина должна продолжать удары по российским НПЗ, потому что это вредит агрессору и не может негативно повлиять на мировой рынок нефти.

Издание отмечает, что Украина сосредоточила свои атаки именно на нефтеперерабатывающих заводах, а не на месторождениях нефти или инфраструктуре экспорта сырой нефти.

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