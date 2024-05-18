Украинские воины "успешно демобилизовали" подполковника-предателя из Крыма Александра Кулакова.
Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", который отслеживает потери РФ, 13 мая в результате успешного удара ВСУ по военной базе 3 радиотехнического полка на горе Ай-Петри "минуснули" подполковника Кулаков Александра Александровича, командира в/ч 85683.
Предварительно, предатель из Севастополя, в 2014 году перешел на сторону российских агрессоров в звании капитан, принял российское гражданство и поступил на службу к оккупантам.
3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС России. Сформирован в 2014 году после аннексии Крыма российской федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных Сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь.
Удар по базе оккупантов в Крыму
Утром 13 мая во временно оккупированном Крыму атаковали российскую военную базу ПВО (в/ч 85683) на горе Ай-Петри.
Отмечается, на горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ. В советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Под куполами скрываются радиолокационные комплексы. Здесь обустроен и военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.