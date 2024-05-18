Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Российские оккупационные войска в ночь на 18 мая атаковали два объекта украинской энергетики. Один из них расположен в Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram. Он уточнил, что обошлось без пострадавших.

В "Укрэнерго" добавили, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах. По словам энергетиков, несмотря на ночной обстрел потребителей не обесточивали. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Состояние украинской энергетики

Российские оккупанты весной возобновили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что по состоянию на середину мая в Украине существует проблема с производством электроэнергии. По его словам, из поврежденных 5500 МВт смогут восстановить чуть меньше половины.

В "Укрэнерго" предупредили, что отключения света в Украине могут продолжаться до конца лета.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии, даже если в ближайшее время Украине удастся устранить и восстановить определенные повреждения генерации.

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