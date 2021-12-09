Пилотная версия проекта "єПідтримка" стартует с 13 декабря

Украинцы, которые хотят получить обещанную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривень за полный курс вакцинации от COVID-19, должны будут оформить специальную виртуальную карту. Оформить карту "єПідтримка" можно в одном из банков-партнеров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, к программе будут еще присоединятся банки-партнеры. При этом Федоров напомнил, что на обычную карту деньги нельзя получить.

Читайте также Нацбанк обнародовал прогноз инфляции на следующий год: что будет с ценами Как оформить карту "єПідтримка":

загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь в нем;

убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении Дія. Электронный документ можно получить как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой;

зайдите в раздел "Услуги";

выберите єПідтримка;

выберите для выплаты карту "єПідтримка";

ожидайте начисления средств.

Пилотная версия проекта "єПідтримка" стартует с 13 декабря. Средства по программе начнут поступать уже с 19 декабря, но только в приложении Дія. Заявку на получение средств с 19 по 29 декабря могут подать граждане Украины старше 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации.

Деньги нужно использовать в течение четырех месяцев с момента их поступления, после чего счет закроют.

Читайте также Две гривни могут принести крупную сумму: как выглядит необычная монета (фото) Тысяча от Зеленского - на что можно потратить

Президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря граждане, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить 1 тысячу гривень. Потратить их можно следующим образом:

на путешествия в пределах страны (авиа- или ж\д транспортом);

при посещении тренажерных залов, фитнес-клубов или бассейнов;

для покупки билета на развлекательное мероприятие (театр, кино, цирк и тд).

Люди, которые не пользуются приложением, могут рассчитывать на альтернативный вариант использования средств, но уже в 2022 году.

Тысяча Зеленского - что известно

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

2 декабря Верховная Рада приняла закон о выделении из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому полностью вакцинированному от COVID-19 украинцу.

А уже 8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 (№6297), которым выделяется 8 млрд грн на выплаты полностью вакцинированным гражданам.

9 декабря банковский сервис Monobank сообщил о том, что тысяча за вакцинацию может быть оформлена через его приложение. Основатель сервиса Олег Гороховский посоветовал оформить карту заранее, чтобы ее номер был своевременно передан в "Дию".

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Автор: Анастасия Горбачева