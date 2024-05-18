Для его приготовления надо будет совместить ром и бренди

Эдгар Аллан По прославился не только своими произведениями, но и имел репутацию человека, который часто употребляет большое количество алкоголя.

Как сообщает Tasting Table, писатель употреблял не традиционный крепкий алкоголь, а классический яичный ликер.

Этот напиток кажется интересным выбором, учитывая, что обычно он попадает в коктейльный репертуар только во время зимних праздников. Кроме того, многие говорят: "Никогда больше", впервые попробовав его на вкус. Одним из его недостатков являются яйца и общая консистенция. Во многих рецептах используются именно сырые яйца, что может вызвать отвращение.

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Такой случай с авторским семейным рецептом "Падение дома Ашер", который есть в их кулинарной книге с 1790 года. Однако рецепт семьи По не для слабонервных.

Для его приготовления надо взять желтки семи яиц, сахар, молоко, ром, бренди, мускатный орех и сливки. Напиток имеет густую текстуру, похожую на заварной крем, с очень алкогольным привкусом. Готовить его надо два дня, чтобы позволить вкусам рома и бренди соединиться с яйцами, сахаром и молочными ингредиентами.

В то же время советуют не добавлять яичные белки. Семья По взбивала их в пену, которая использовалась для дополнения яичного ликера вместе с мускатным орехом. Если вам нравится идея пить, как этот выдающийся американский писатель, но вы не можете терпеть мысли о яйцах, подумайте о том, чтобы приготовить веганский яичный ликер, в котором используются заменители молочных продуктов, такие как миндальное молоко и орехи кешью, чтобы увеличить вязкость.

Алкоголь можно заменить цитрусовыми, кокосовыми сливками, ванильным экстрактом и даже мороженым.

Любимые рецепты известных людей

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