Злоумышленники использовали клиентскую базу действовавшего на территории Украины российского банка.

В Харькове полиция разоблачила более 100 работников так называемых колл-центров, которые под видом работников банковских учреждений обманывали граждан.

Читайте такжеВ киберполиции предупредили украинцев о новом виде мошенничестваКак сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, правоохранители прекратили деятельность преступной группы в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Установлено, что в период с июня по декабрь злоумышленники организовали в Харькове три «колл-центра».

Отмечается, что так называемые операторы осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам.

«В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину», - говорится в сообщении.

Месячный доход злоумышленников составлял более 7 миллионов гривен.

Согласно информации полиции, деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров. С этой целью были подысканы соответствующие офисные помещения, приобретена компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных «планов» по обману граждан.

Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которое действовало на территории Украины.

14 декабря правоохранители провели 14 одновременных обысков в колл-центрах и в помещениях организаторов и активных участников группы. В результате изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тысяч гривен, добытые преступным путем.

После завершения комплекса всех необходимых первоочередных следственных действий и окончательного выяснения роли каждого из соучастников будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская