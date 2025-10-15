В комиссии считают, что участники рынков капитала негативно воспримут инициативу.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддержала принятие законопроекта, предусматривающего изменение названия разменной монеты "копейка" на "шаг". Об этом говорится в постановлении комиссии от 14 октября.

В НКЦБФР отмечают, что изменение названия разменной монеты Украины приведет к необходимости внесения изменений во многие информационно-коммуникационные системы профессиональных участников рынков капитала, в том числе Центрального депозитария ценных бумаг.

"Кроме того, возникнет необходимость переоформления эмитентами ценных бумаг глобальных сертификатов и свидетельств о выпусках ценных бумаг, в которых указывается информация о номинальной стоимости ценных бумаг", - говорится в справке к постановлению.

В комиссии считают, что переименование копейки потребует затрат финансовых ресурсов и времени, что приведет к негативному восприятию этой законодательной инициативы со стороны участников рынков капитала. При этом финансирование расходов из государственного бюджета законопроектом не предусмотрено.

"Считаем, что в период военного положения предложенные законопроектом законодательные изменения не первоочередные и неотложные, а также будут отвлекать усилия и ресурсы участников рынка от главной цели - скорейшего приближения нашей победы. Такие законодательные предложения не имеют экономического обоснования и целесообразности, а только отвлекают ресурсы государства от потребностей безопасности и защиты государства от страны-агрессора", - отметили в НКЦБФР.

1 октября в парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании названия разменной монеты "копейка" на "шаг". Авторы проекта закона отмечают, что изменение названия разменной монеты "копейка" на исторически обоснованное и исконно украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году.

В документе сказано, что возрождение украинского названия монет "шаг" обосновано исторической и языковой традицией Украины, тогда как название "копейка" имеет враждебное, постсоветское и российское происхождение.

