Для бюджету випуск нових монет великого значення не матиме.

Национальный банк Украины изымает из обращения монеты номиналом 10 копеек, а из-за инфляции примерно за четыре года из обращения могут исчезнуть и монеты номиналом 50 копеек. На этом фоне переименование копеек в шаги не целесообразно.

Такое мнение высказал экономический обозреватель, шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный в эфире Ранок.LIVE

"Нацбанк сейчас изымает из обращения монеты по 10 копеек и остается только 50 копеек. Фактически мы видим, что инфляция не останавливается, и даже если все будет не такими катастрофическими темпами идти, то где-то за четыре года мы избавимся и от 50 копеек. То есть делать всю реформу только на четыре года - для чего?", - сказал Черный.

Он отметил, что пока непонятно, как именно будут считать шаги: будет ли равняться один шаг 50 копейкам, или будут вводить другую систему.

На вопрос ведущего, могут ли скрывать эмиссию за денежной реформой, эксперт ответил, что пока нет предпосылок для этого.

"Если действительно будет поднятие минимальных зарплат до 12 тысяч и так далее - да, это будет эмиссия", - сказал он.

В то же время Черный уточнил, что для бюджета сам выпуск новых монет большого значения не будет иметь.

"В Нацбанке говорят, что это ничего не стоит, потому что разработка дизайна шагов - это не такие большие средства. Периодически все равно монеты забираются с рынка и возвращаются новые, напечатанные. И это постоянный процесс. То есть они будут так же изымать по 50 копеек и заменять их шагами постепенно. Это будет происходить не мгновенно, поэтому каких-то изменений для бюджета не будет", - отметил эксперт.

В сентябре 2024 года НБУ инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" с целью восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении.

1 октября в парламенте зарегистрировали законопроект о переименовании названия разменной монеты "копейка" на "шаг". При этом отмечается, что после введения в обращение Национальным банком разменных монет номиналом 50 шагов не предусматривается одномоментное изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 копеек.

