Монеты номиналом 10 копеек и дальше будут выполнять функцию средства платежа.

Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года.

Как сообщил регулятор, эти разменные монеты остаются платежным средством, и торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины продолжат принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать.

Таким образом, с 1 октября банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты, а Нацбанк не будет чеканить монет номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков.

По данным НБУ, сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет, из которых 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек и 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек.

"Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", - говорится в сообщении.

Монеты номиналом 10 копеек в Украине и дальше будут выполнять функцию средства платежа в торговой сети и сфере услуг. Так, при наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и в дальнейшем ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать ими покупателю остальные.

"В то же время, если с 1 октября во время наличных операций в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления начали применяться при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек)", - сообщили в Нацбанке.

Округление общих сумм в чеке при расчетах наличными за товары (работы, услуги) будет проводиться по следующим правилам:

сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, которая заканчивается от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

При безналичных расчетах округление не будет осуществляться (как это происходило и при округлении до сумм, кратных 10 копейкам, действовавших в Украине с 2018 года).

Какие монеты в Украине не ходят

С 1 октября 2019 года начали изымать из обращения монеты мелких номиналов - 1, 2 и 5 копеек.

В сентябре 2025 года в Нацбанке предупреждали о постепенном изъятии из обращения монеты номиналом 10 копеек. При этом гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать.

