Изменение названия монет необходимо, прежде всего, для возвращения украинским монетам собственной идентичности.

Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

Председатель Национального банка Андрей Пышный отметил, что, согласно исследованию истории денежного обращения, такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации

"Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. Мы имеем свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет это слово "шаг", - сказал Пышный.

Видео дня

В НБУ отмечают, что изменение названия монет необходимо, прежде всего, для возвращения украинским монетам собственной идентичности, ведь название "шаг" древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинском денежном счете.

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко употребляется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", - сообщает регулятор.

Отмечается что название "копейка" имеет московское, имперское происхождение.

"В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только у враждебных к Украине государств", - говорится в материалах НБУ.

Также отмечается, что научное сообщество поддерживает инициативу Нацбанка.

Как будут внедрять монетную реформу

Национальный банк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям. В частности, предлагается установить, что соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равняться 1:1, а Нацбанк будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов", а также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

Отмечается, что разработанные законопроекты после согласования с заинтересованными государственными органами Национальный банк направит для рассмотрения и одобрения в Верховную Раду. В случае принятия парламентом соответствующих законов, регулятор может перейти к практическому воплощению инициативы - чеканки и введения в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

"В то же время Национальный банк не планирует специально, из-за изменения названия, изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты "копейка" и "шаг" будут находиться в обращении параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", - сообщил регулятор.

Памятные монеты в Украине - последние новости

30 августа председатель Национального банка Андрей Пышный и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук презентовали новую памятную монету "Парламентаризм".

Монета посвящена важной составляющей демократического устройства Украины и ведущей роли в этом процессе украинского парламента - Верховной Рады Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: