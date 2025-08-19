Каллас рассказала, что следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов до следующего месяца.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не собирается доверять никаким соглашениям с Россией. Об этом пишет "Радио свобода".

Она также добавила, что гарантии безопасности для Украины направлены на то, чтобы помешать России перегруппироваться.

Каллас отметила, что нельзя полагаться на президента России Владимира Путина по выполнению обязательств, поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно сильными и надежными, чтобы сдержать Россию от повторного нападения.

Она заверила, что блок будет способствовать этим гарантиям безопасности, в частности, путем обучения украинских солдат и укрепления армии и оборонной промышленности Украины.

"ЕС также будет продолжать давление на военную экономику России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу", - сказала Каллас.

Дипломат рассказала, что поставила эти вопросы на первое место повестки дня для обсуждения между министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе.

Санкции против РФ - детали

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.

