28 июня Владимир Зеленский подписал закон об автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

В Украине существенно повышают ответственность за нарушение норм грузовых перевозок на автомобильном транспорте. Об изменениях в законодательстве рассказал директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

«28 июня Владимир Зеленский подписал закон об автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров. 29 июня Рада приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля». Очевидно, что Зеленский и его оперативно подпишет», - комментирует политолог.

По словам Быкова, впервые за все годы Независимости будет введена автоматическая фиксация и начисление штрафов за перегруженные грузовики. За перевозку грузов без документов штраф составит 17 000 – 34 000 грн, за превышение габаритно-весовых нормативов – 8 500 - 51 000 грн, за отказ от габаритно-весового контроля или отказ от остановки по требованию – 51 000 грн.

«Три-четыре таких штрафа - и ездить (перегруженным) станет невыгодно. Дешевле продать машину», - отмечает Быков.

Необходимость таких изменений назрела давно и стало особо актуальной с запуском программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Параллельно с ремонтом дорог начали устанавливать WiM-комплексы (от англ. weigh-in-motion, взвешивание в движении).

«С WIMом не договоришься, ему на лапу не положишь, проехал по трассе перегруженным - автоматически жди штрафа с несколькими нулями. За последние полтора года на дорогах установлено 48 площадок Weigh-in-Motion, дальше будет еще. Кстати, буквально на днях данные из комплексов WIM стали публичными - информация доступна на портале Data.gov.ua», - рассказал политолог.

Таким образом, «Большая стройка» дала старт целому ряду позитивных изменений, отметил Быков.

Как ранее сообщалось, в ходе ремонта на трассе Киев – Борисполь по обоим направлениям движения поставят WiM-комплексы, чтобы сохранить дорогу по-европейски качественной.

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Автор: Иван Бойко