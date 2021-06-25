Через каждые несколько километров на ней появятся табло, которые будут информировать водителей о дорожных и метеоусловиях впереди, возможных пробках, состоянии и температуре дорожного покрытия и т. др.

В ходе ремонта украинского автобана Киев-Борисполь, который является частью трассы Киев-Харьков-Довжанский, подрядная организация использует целый ряд современных технологий. Об этом сообщает Facebook-страница программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», в рамках которой выполняются работы на трассе.

Как отмечается, современные технологии на загруженной дороге в Борисполь не только усилят комфорт и безопасность водителей, но и будут способствовать профилактике разрушения покрытия.

Читайте такжеОтремонтированный плавкран "Захарий" вернулся на "Большую стройку" запорожских мостовТак, в процессе подготовки к ремонту компания-подрядчик впервые применила уникальную для Украины технологию геодезического сопровождения - дорожный сканер Trimble MX2. Специалисты оцифровали профиль дороги, создав 3D-макет. Это позволило более качественно спланировать работы по фрезерованию и устройству нового покрытия.

Трасса будет также оборудована интеллектуальной системой управления движением. Через каждые несколько километров на ней появятся табло, которые будут информировать водителей о дорожных и метеоусловиях впереди, возможных пробках, состоянии и температуре дорожного покрытия и т. д.

С обоих направлений трассы будут установлены системы весового контроля Weight-in-Motion (WiM). Система - эффективный инструмент в борьбе с перегруженным крупногабаритным транспортом. Технология фиксирует скорость, габариты и номерные знаки транспортного средства, позволяющего идентифицировать перегруженный автомобиль без остановки движения, а информация о транспортном средстве передается в базу данных полиции.

Проект ремонта также предусматривает обновление подземных переходов и остановок транспорта, переустройство опор освещения и метеостанций и т.д.

Как известно, ремонт трассы Киев-Борисполь уже стартовал. В рамках «Большой стройки» будет восстановлено 17 км на отрезке от кольцевой развязки возле метро «Бориспольская» в Киеве до черты города Борисполь. Трасса является одной из самых загруженных транспортных артерий страны, по которой ежедневно издят десятки тысяч автомобилей.

Завершить работы планируется уже в августе.

Недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко рассказал, что до конца года в стране должны появиться 6500 км дорог европейского уровня.

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Автор: Григорий Бондарь