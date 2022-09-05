Кабинет Министров на прошлой неделе отказался вводить в Украине 10%-ый сбор на продажу валюты для закупки импортных товаров и услуг. Главной причиной такого решения власти называют активное сопротивление отечественного бизнеса, который прямо заявил, что львиная доля компаний в нынешних условиях может не выдержать дополнительной финансовой нагрузки, поэтому может прибегнуть к сокращению персонала или вообще закрыться.

В качестве аргументов представители бизнеса назвали то, что введение импортного сбора может быть расценено как дискриминационная мера в отношении товаров и услуг из стран, которые предоставили товарам из Украины режим наибольшего благоприятствования и отменили пошлины.

Кроме того, дополнительный налог неизбежно отразился бы на ценах для конечного потребителя и привел бы к подорожанию такой важной продукции критического импорта, как нефтепродукты, газ, уголь, медикаменты. На сегодня аналогичная продукция в Украине просто не производится.

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Собственно идея так называемого налога на импорт родилась в недрах Национального банка и была поддержана Министерством финансов

Негативно эту идею встретили и отечественные предприятия, которые должны завозить в Украину иностранное оборудование или сырье. Еще одним важным аргументом бизнес назвал неизбежное увеличение товарной контрабанды, то есть вместо большей открытости экономики государство могло получить рост ее тенизации.

Вряд ли инициаторы введения сбора не знали о возможной реакции бизнеса и последствиях для экономики. Однако все равно сделали эту попытку и, судя по всему, в ближайшем будущем могут попытаться "зайти на второй круг", причем на этот раз с большей вероятностью достичь своей цели.

Стоит вспомнить, что собственно идея так называемого налога на импорт родилась в недрах Национального банка и была поддержана Министерством финансов. Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, хотя введение дополнительного сбора на сегодня является крайне непопулярным решением, но альтернативы ему нет. По его словам, дело не только в том, что новый налог мог ежемесячно приносить государству 15-18 миллиардов гривень без существенного увеличения инфляции. Более важным следствием его введения должна была стать возможность сохранить золотовалютные резервы Украины.

Хотя точностью правительственные макропрогнозы похвастаться не могут, однако озвученные цифры свидетельствуют о довольно негативных тенденциях

Шевченко напомнил, что на начало года международные резервы Нацбанка составляли почти 31 миллиард долларов, а по состоянию на 1 августа они уже снизились до 22,4 миллиардов. Все понимают, что эти резервы не безграничны, поэтому при условии продолжения войны они будут таять, и даже иностранная финансовая помощь вряд ли сможет остановить девальвацию гривни и рост инфляции.

Также следует обратить внимание на цифры макроэкономического прогноза от Министерства экономики на 2023 год, которые на прошлой неделе появились в СМИ. До 15 сентября правительство должно предоставить Верховной Раде проект государственного бюджета на следующий год, и именно этот макропрогноз является основой для разработки главного финансового документа страны.

Так вот, в соответствии с макропрогнозом, в следующем году валовой внутренний продукт после сокращения на треть в этом году должен вырасти на 4,6 процентов, курс доллара составит 50 гривень, а индекс потребительских цен – 30,6 процентов. Кроме этого, уровень безработицы должен составить 28,2 процента, а средняя зарплата — 18 508 гривень.

Есть вопрос, сможет ли государство удержать под контролем инфляцию и как оно будет бороться с контрабандой

Хотя точностью правительственные макропрогнозы похвастаться не могут, однако озвученные цифры свидетельствуют о довольно негативных тенденциях.

Что касается правительственного варианта проекта Госбюджета-2023, то на него пока что придется подождать, однако уже сейчас можно обрисовать примерную картину на основе последних данных.

Так, в августе в общий фонд государственной казны поступило 204,6 миллиардов гривень, из которых почти половину (109,7 миллиардов гривень) составила международная помощь. Среди собственных доходов наибольшая доля принадлежит налогу на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 26,2 миллиарда гривень. Далее следуют налог на прибыль предприятий (17,4 миллиардов гривень) и налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 16,4 миллиарда гривень (собрано 25,9 млрд грн, а возмещено 9,5 млрд грн).

Возможным вариантом является существенное увеличение поступлений от военных облигаций

При этом, расходы государственного бюджета в августе составили 230,9 миллиардов гривень. То есть, даже при условии существенной поддержки со стороны иностранных стран дефицит госбюджета составил 26 миллиардов гривень.

И вот в таких условиях власти нужно решать, за счет чего закрывать существенную дыру в бюджете.

Конечно, можно ожидать, что партнеры не просто в дальнейшем будут отправлять Украине финансовую помощь, но и существенно увеличат ее. Однако вряд ли этот план можно считать действенным – лучше готовиться к худшему варианту с переходом на бюджетное самообеспечение.

Поэтому упомянутый выше вариант с постепенной девальвацией гривни до отметки в 50 гривень может быть рассмотрен в качестве возможности стимулировать отечественный экспорт и увеличение бюджетных доходов на росте цен. Но здесь есть вопрос, сможет ли государство удержать под контролем инфляцию и как оно будет бороться с контрабандой.

Также правительство может прибегнуть к банальной "печати денег", чтобы финансировать бюджетный дефицит. Однако в этом случае цены на товары гарантированно превысят прогнозируемые показатели, причем намного. Поэтому возникает вопрос, насколько целесообразно это делать во время войны и на фоне падения доходов населения.

Дилемму с покрытием бюджетного дефицита Кабмину нужно будет решать и решать оперативно

Другим возможным вариантом является существенное увеличение поступлений от военных облигаций. Однако спрос на них постоянно падает, поэтому нужно существенно повышать процентные ставки по этим ценным бумагам, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. А это приведет к увеличению суммы, которую нужно будет возвращать уже в краткосрочной перспективе.

Остается вариант с сокращением некоторых видов расходов государственного бюджета и поиском дополнительных источников доходов. И этими доходами как раз и может стать новый сбор на импортные товары. Однако в случае реализации этой идеи нужно определиться с перечнем товаров критического импорта, которых это нововведение касаться не должно или же применять для них более низкую ставку нового налога.

Стоит понимать, что дилемму с покрытием бюджетного дефицита Кабмину нужно будет решать и решать оперативно. Но независимо от варианта решения проблемы можно с уверенностью говорить, что на Украину однозначно ждет подорожание импортных товаров. Поэтому всем украинцам лучше уже сейчас готовиться к такому ходу событий.

А каким образом это произойдет - вследствие девальвации гривни, после введения сбора на иностранную продукцию, или же из-за других механизмов – это уже выбор власти, которая имеет максимально снизить негативные эффекты для экономики и граждан.

Дмитрий Шварц